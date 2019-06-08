最強鳥巢！蓋在交錯電線上 風吹雨打1年不壞

2019-06-08 18:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市縣道168線大槺榔段一處十字路口，去年5月時有俗稱烏秋的大卷尾在路口中央上方交錯的電線築巢，許多人看了都直說「好厲害」！而經過去年釀成重災的823暴雨等多次大雨、災害，毫無遮蔽物的鳥巢竟屹立不搖，最近大卷尾繁殖期到來，鳥兒又回到巢中，讓民眾驚歎不已。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺說，大卷尾壽命約10年，地域性很強，這隻鳥有可能就是原本築巢的烏秋，因繁殖期到再回來。

陳建樺說，一般烏秋的鳥巢是用乾草等築成，若沒有遮蔽物持續遭受風吹雨打，有時會損壞或腐朽，這座鳥巢可能因剛好在交錯電線上築巢，不易因風雨而晃動，而生長在城市的大卷尾，也常叼竹筷塑膠套等人工塑料垃圾或棉絮等材料來築巢，因此鳥巢會比較堅固。

仔細觀察，鳥巢就剛好在十字路口中央交錯的四條電線上築巢，比一般在路旁在單線或兩條線築巢的鳥巢穩固，路口旁的住戶說，這隻大卷尾即使是大太陽，也還是可見牠在巢內，在下大雨時，也不會去避雨，反而是用雙翼護著巢，研判母鳥能是在保護巢內的鳥蛋。

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