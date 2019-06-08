假日免費逛故宮南院 有彩蛋！藍天白雲美景如畫

2019-06-08 20:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕端午節連假，嘉義地區天氣晴朗，吸引不少民眾出門遊玩，故宮南院8月31日前國定假日及例假日免費參觀，許多民眾來欣賞剛登場的國際大展「交融之美─神戶市立博物館精品展」，今天下午有如棉花糖一般的白雲朵朵呈現，空拍攝影師呂竑毅以南院做為主體拍攝嘉義美景，民眾大讚美景如畫。

「交融之美－神戶市立博物館精品展」是神戶市立博物館在亞洲地區最具規模的海外特展，故宮並從國立臺灣歷史博物館、荷蘭國家博物館、荷蘭德夫特王子博物館等借出精品，呈現東、西方文明交流的精彩故事，第一檔展期至7月21日、第二檔自7月26日至9月8日止；為搭配神戶特展，院區內的餐廳「野爺鍋物」還推出期間限定的A5等級神戶牛特餐。

神戶市立博物館出借155件精品展件，其中狩野內膳的代表作《南蠻屏風》是日本法定的重要文化財，描繪16、17世紀日本與西班牙、葡萄牙間傳教與貿易的情景，而「啟航！前往新世界」、「長崎：交會的人與物」展覽單元中的《東印度地域圖》及《坤輿全圖》等多款地圖，呈現當時東亞人認識新世界的有趣視角；《額摩鳥》描繪現代民眾熟知的食火雞，但對當時的東亞人來說相當奇幻。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法