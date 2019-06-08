把握連假尾聲 明天來逛屏東新住民市集

2019-06-08 17:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在台灣包粽吃粽是端午節傳統，其實亞洲其他國家如越南、泰國等，也有透過包粽子過節慶的習俗，想認識這些異國文化嗎？屏東縣政府邀請民眾在明天（9日）連假最後一天，到位於屏東市的孫立人將軍行館參加新住民市集，時間從下午2點到6點。

來自越南的新住民蘇玉英說，粽子是越南人民的傳統餅類，是過年期間不可或缺的供品，而拜粽子的涵義是表現孩子對祖父母、祖先和天地的感激之情；越南粽普遍來說有兩種形狀，一種是圓柱形（南越粽），另外一種是正方形（北越粽），但是內餡大致相同，包括糯米、綠豆、豬肉和竹葉或芭蕉葉。

來自泰國的新住民徐麗麗表示，泰國通常在祭祀和潑水節時會拜粽子，象徵能帶來好運，一生順遂燦爛；泰國粽以甜味為主，在包粽子前會先將糯米泡在椰汁，使其具有椰味清香，再用芭蕉葉包成立體三角形蒸熟，早期有蜜椰子和綠豆餡，現在使用的餡料變成多樣化。

屏東縣政府社會處表示，明天市集安排的多元文化體驗攤位，有來自中國的林峰教民眾做木藝創意香包、來自印尼的馬月娥要用印尼傳統椰粽編織法製做印尼魚胸章，此外，來自泰國的徐麗麗要以泰式包粽的方式，將一塊錢包起來象徵祈福，讓民眾藉由體驗不同的包粽手法，更深刻了解各國文化差異性與特色。

在屏縣府積極推廣之下，屏東已成為多元共融的城市，舉辦3年的新住民市集就是象徵；2019年新住民市集活動固定於每月第2週星期日下午2點到6點，在孫立人將軍行館舉行，每次都會帶給民眾不同的文化體驗，詳情可至屏東縣政府官網或臉書「WOW 新住民市集」查詢。

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