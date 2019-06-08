通霄塑膠臭味元凶抓到了 工廠勒令停工+罰10萬

2019-06-08 17:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮五北、五南里與鄰近的苑裡鎮部分地區，過去常有民眾抱怨空氣飄臭，不堪其擾，而且臭味主要是刺鼻的塑膠味，苗栗縣政府環保局也屢次接獲檢舉。經追查，環保局找到異味來源是位於五北里的一間塑膠回收工廠，目前已勒令停工，處10萬元罰鍰。

環保局說，五北、五南里與鄰近區域已陳情異味污染將近10次，環保局原本懷疑是五北里一帶工廠排出異味，但勘查並無狀況，一度無功而返。稽查員再花費一個月追查，總算發現塑膠異味來源是一間地點隱密的塑膠回收工廠。

環保局稽查確認無誤，發現工廠去年底才取得工廠登記，主要是回收塑膠再製過程中，利用熱熔融破碎、熱熔、成型、切斷等程序變成塑膠粒子，卻沒有防治異味逸散設備，也沒有操作許可證，環保局依工廠無操作許可證勒令停工，並開罰十萬元。

環保局空氣品質及噪音管制科指出，工廠必須向環保局申請許可證，並詳列產量、製程與處理廢棄的對應設備，但這家工廠並無相關作為。

當地居民近幾個月來常抱怨，空氣中不時飄散塑膠臭味，有時於黃昏時分，有時又在晚間，讓人不堪其擾，嚴重影響生活品質，多次陳情一直無下文，讓人無奈。環保局強調，接獲陳情案一定會盡力稽查，不過，異味容易飄散，常有稽查員到場後異味已經消失，但環保局一定會盡力把關。

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