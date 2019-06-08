台北批發市場今交易順暢 蔬果到貨量減少、價格下降

2019-06-08 13:25

〔記者楊心慧／台北報導〕端午節假期，果菜批發市場僅休6月9日、10日兩天，部分承銷人休8日至10日連休3天。台北市場處表示，由於部分承銷人休假，今蔬菜、水果到貨量皆比前一天減少、均價也下降，進場參加拍賣交易承銷人數約900人，交易相當順暢。

台北市市場處指出，農委會去年3月函示，批發市場休市除春節外，不宜連休3日，因此去年市場處、農委會、農漁畜相關公會團體、公有零售市場攤商權益促進會等共同協商，不過部分公會及承銷人反映希望能休8日至10日共3天，最後則協調為果菜批發市場休6月9日、10日，部分公會、承銷人休8日至10日。

台北農產運銷公司事先已與產地協調，讓到貨量控制減半，避免拍賣過剩，也鼓勵業者進場參加拍賣，今蔬菜到貨量855公噸，平均批發價格每公斤24.7元，較前一天減少815公噸，平均價格每公斤下降8.1元；水果到貨量421公噸，平均批發價格每公斤46.4元，較前一天減少295公噸，平均價格每公斤減少7.7元，參加拍賣交易承銷人數約900人。

北農表示，因中南部連日大雨、氣候炎熱，葉菜類品質不佳，導致蔬菜類價格波動較大，瓜果類盛產，因較耐儲存，價格平穩；至於水果因品質穩定，價格較去年同期上漲3成，加上端午連續假期、到貨量充足，多數承銷人採購需求已滿足，因此到貨量雖減少，但價格仍較前一天每公斤下跌7.7元。

北農指出，蔬果不耐儲藏，過去在休市3日後的第一個交易日，容易導致供應量暴增，也會使蔬果價格波動幅度增加回穩時間延長，反而不利批發交易正常運作，希望未來休市日訂定仍需相關單位共同協調檢討，確保果菜批發交易供需穩定。

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