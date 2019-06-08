一人只須保一次 兼職不用多繳健保

2019-06-08 14:04

〔記者吳亮儀／台北報導〕實質工資難成長，許多民眾開始額外兼職工作賺外快，但許多人以為還要額外投保健保；健保署提醒，一個人只要投保一次健保即可，省下兼職每月幾百元到上千元的保費。

健保署指出，現在多數受雇者投保第一類健保，即使再兼職，也只需要在主要工作投保一份健保即可；健保署專委盧麗玉笑說，額外投保財源對健保基金來說很歡迎，但民眾可省下這筆額外保費。

至於哪份工作算主要工作、要在哪份工作投保健保？盧麗玉說，這主要是看民眾自己的認定，看要選擇時間較長的或薪水較多的工作來投保，「簡單來說，一個人只要投保一份健保就好」。

盧麗玉說，若有人投保兩份健保，健保署系統會主動發現，並通知投保人看是否要取消額外的投保。盧麗玉說，其實滿多民眾擔心若取消兼職的健保投保，雇主就會發現兼職行為，民眾反而會希望健保署不必取消，「我們也通常會照著民眾的意願繼續納保」。

不過兼職收入仍有二代健保補充保費的問題，盧麗玉說，即使不用額外加保，但若收入超過基本工資，就會額外扣除1.91%的補充保費。

她舉例，例如小明除正職工作外，還兼差平面設計工作，小明只須投保正職工作的健保即可，但若兼職的平面設計工作薪水僅2萬元、低於基本工資，就不須繳補充保費，但若兼職薪資達3萬元，就要額外繳交補充保費1.91%，約570元。

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