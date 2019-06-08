揪甘心！存摺「被吃掉」一夜超驚慌 郵務員即刻送回

2019-06-08 12:57

［記者王峻祺／花蓮報導］端午連假自基隆返鄉花蓮的31歲柳小姐，昨晚至花蓮中山路郵局領錢，不料補登存摺時存簿卻遭ATM機器「吃掉」，緊急撥打客服專線告知，因擔心若被不肖有心人撿走，恐淪為詐騙集團的人頭帳戶，驚慌一夜未眠；今早在接獲通知順利取回存簿後，鬆了一口氣，大讚「郵務人員揪甘心，連假值班辛苦了！」

花蓮柳小姐昨晚赴花蓮市區領錢，不料補登存簿資料後，存摺卻遲遲無法退出，因適逢連假無法立即聯繫郵局人員，只好撥打一旁客服專線「求救」，經步驟指示留下資料存查，但過程怕存簿可能會再退出，堅持在場待了30分鐘才離去。

柳小姐說，返家後心裡一直忐忑不安，整晚害怕存簿若自動退出又遭有心人撿走，後果恐不堪設想，直至今早順利拿回存摺後才卸下心中大石，否則連假恐都要在擔憂中度過，感謝郵務人員協助，幫忙取回存摺，還在連假中即刻救援，真的很貼心，謝謝花蓮郵局。

花蓮郵局表示，連假期間郵局都設有緊急應變小組，由郵務人員輪值，處理部分緊急業務；民眾存摺、提款卡若被自動提款機卡住無法退出，切勿緊張，平日上班時間可直接聯繫櫃台取出，若非上班時間，則能撥打客服專線0800700365、（04）23542030處理，或直接拿起一旁機台附設電話，直接聯繫客服中心，都會有專人接聽。

花蓮郵局指出，客服人員接通後，會先留下民眾的姓名及電話，還會進行機台上方的機號確認，待存簿或卡片取出後聯繫領回；若存簿不幸遺失，也會指導民眾先進行掛失補副步驟，擇日盡快攜帶身分證及原留印鑑至立帳局辦理掛失補副手續。

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