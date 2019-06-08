全台績優商圈評選 台南鹽水商圈獲魅力特色商圈第３名

2019-06-08 13:58

〔記者楊金城／台南報導〕台南市鹽水區繼獲選交通部觀光局台灣30經典小鎮後，鹽水商圈參與經濟部中小企業處首次辦理「2019 績優商圈評選活動」，以其特有的節慶活動、人文風情、豐富的特產與美食，獲得「魅力特色類」第三名的佳績。

「魅力特色類」商圈是將商圈結合在地特色而產生獨具的風格，競爭格外激烈，鹽水商圈能夠脫穎而出實屬不易。

南市經濟發展局說，經濟部中小企業處為協助全國商圈發展，形塑具優質購物環境、區域特色及服務友善的商圈，並鼓勵商圈組織及在地業者提升永續經營的能量，今年首度辦理績優商圈評選活動，透過網站票選、審查委員現地訪視及秘密客探訪來評比，鹽水商圈獲選「魅力特色類」第三名。

鹽水區有著名的鹽水蜂炮、春節元宵必訪的月津港燈節及昔日第四大城「月津」的濃厚歷史背景，加上鹽水意麵等小吃美食，吸引旅客造訪鹽水。

鹽水意麵、番茄乾、麻油、冬瓜茶、肉餅更有鹽水五寶之稱，南市經發局結合鹽水區公所協助鹽水商圈發展，除了提升商圈組織運作、創新產品包裝設計、強化商圈經營發展外，更辦理各項主題行銷活動，每年舉辦的「鹽水番茄意麵節」已逐漸成為地方特色節慶活動，鹽水八角樓、月津港、橋南老街等也是鹽水商圈之旅景點。

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