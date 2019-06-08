大肚、龍井2座各12000噸大型配水池啟用

2019-06-08 13:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚龍井供水將可更穩定，自來水公司興建監理所及坪頂各一座12000噸大型配水池，已全部完工，屬高地的大肚龍井不再面臨最早停水最晚恢復供水問題。

大肚龍井位處在大肚山的高地區因無「無配水池」，因此水量需從山下台中工業區 經過六段加壓站 逐一加壓才能送水至高地區，倘若遇到停水，高地區馬上沒水；而恢復供水時卻需2到3天，水才能透過六段加壓站 打到高地區供給用戶用水，然要完全恢復正常供水，常約需一個星期，對高地區民眾的用水相當不便。

因此，台水公司斥資4.6億元，在大肚、龍井高地區興建監理所及坪頂各一座12000噸大型配水池，2座配水池中，監理所配水池去年9月啟用，而坪頂今年完工，配水池聯合調蓄，大幅提升高地區及管末穩定供水。

龍井高地區共有4個里11000戶，每日用水量11000噸；大肚高地區共三個里6200戶，每日用水量6000噸，合計每日用水量17000噸。

台水公司第四區處處長蕭淑貞表示，透過監理所及坪頂二座12000噸大型配水池聯合調配，不僅於平時供水更加穩定、順暢外，如遇颱風豪雨大甲溪水高濁度，豐原給水廠被迫降載出水期間，或其他因素停水事件時，將有別以往因高地區復水時間需要4至5天，現在幾乎不會停水了，因這二座配水池可以儲存2天以上的水量，停水風險已大幅降低。

蕭淑貞並表示，今年4月進行緊急搶修鯉魚潭給水廠原水抽水站口徑2600釐米原水管線閥類設備漏水，大肚、龍井高地區完全沒停到水就是最好證明。

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