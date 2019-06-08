連假今最塞！國道14處地雷路段 國5恐塞到晚間10點

2019-06-08 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕今天是端午連假第二天，高速公路局預測本日下午國道會有提前北返車潮，國道車流量是平日的1.4倍。又以國道5號恐最塞，可能從上午11點塞到晚上10點，行車時間為平日7倍。

綜合媒體報導，高公局預估，今天是連假當中車流量最大一天，上午仍以南下車潮為主，下午則開始有北返車潮。自上午7點至晚間10點，國道全線共有14處重點壅塞路段，包含上午國1南下楊梅—新竹系統、彰化系統—埔鹽系統；下午北上西螺—埔鹽系統、南屯—后里、新竹系統—竹北。國3上午南下三鶯—關西、烏日—霧峰；下午北上關西—大溪、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰。國5上午南下南港系統—坪林；下午北上頭城—坪林。國6下午西向舊正—霧峰系統，呼籲民眾避開。

高公局預估，其中國5將最塞，上午7時至下午3時，國5南下南港系統至坪林，行車時間為平日5倍；上午11時至晚上10時，頭城（台9礁溪轉運站）至坪林行車間為平日7倍。

今日實施國道疏導措施，國5實施雙向高承載，南港系統至坪林南下為上午7時至中午12時，蘇澳至頭城北上為下午2時至晚上9時。此外，封閉國1埔鹽系統雙向入口匝道、國1虎尾北向入口及國3竹南北向入口匝道。採用單一費率，國3新竹系統至燕巢系統，單一費率再8折收費，深夜0至5時暫停收費及開放路肩行駛。

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