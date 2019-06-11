天天吃好料》竹市慕淳日式刨冰 純天然無負擔

2019-06-11 09:15

［記者洪美秀／新竹報導］夏天到了，來碗爽口的刨冰既可消暑，又能透沁涼。新竹市首間日式刨冰「慕淳日式刨冰」，採用日本原裝進口刨冰機，不僅刨出來的冰像雪花般綿密，使用的食材全是店家手工製的果醬、糰子和食材，不僅純天然吃起來無負擔，更因冰品的口味特殊，且位在隆恩圳中央公園旁，詢問度暴表，成為喜歡吃冰又不想吃色素民眾夏天最佳的選擇。

原本在新竹市知名咖啡店製作糕點、烘焙餅乾的侑子，很喜歡手作、更因有小孩，顧及要給孩子吃天然的食材，她常手做麵包、糕點和各式果醬，後來得知位在三民路12號隆恩圳旁的小店舖要出租，且發現店內的風格與她喜歡的日式風格很搭，於是離開咖啡店，選擇創業。

侑子說，她喜歡吃冰，但卻對台式刨冰的冰粒粗有點排斥，因為不喜歡刨冰硬硬的冰塊，但她到日本北海道、東京及沖繩都吃過日式刨冰，對日式刨冰綿密的冰狀很著迷，因為不僅入口即化，吃冰也成為一種享受。

後來得知日本刨冰會如此綿密像鵝絨般，全因刨冰機的冰刀很細緻，於是她向日本訂製一台原裝刨冰機，在竹市開設第一間日式刨冰店。

有別於台式刨冰的配料多樣化，侑子說，日式刨冰強調的是冰的綿密口感，且為讓來吃冰的人吃到食物的天然原味，她都堅持手作，包括糖水或是蘋果、桃子、綜合莓果和鳳梨果醬、抹茶淋汁都是天然熬煮而成，另外像紅豆、黑米、嫩薑或是抹茶糰子等，也是用糯米手作而成，吃起來不會有負擔。

侑子說，她已推出6種固定的刨冰口味和季節限定的「一期一會」口味，就連氣泡水的味道也都是用天然果醬調製，要讓夏天到隆恩圳或中央公園玩的大小朋友，吃到消暑透沁涼卻天然無負擔的刨冰。

侑子說，其中「小清新」口味是用純天然水刨成的刨冰淋上她自製的糖水和抹茶、西瓜及原味糰子，很像小時候吃的「清冰」一樣，但冰的口感很綿密，冰在嘴裏幾乎是入口即化。

另「金石」口味是紅豆加黑米的綜合口感，上方會搭配她自製的紅豆果凍，再淋上糖水後，就成了絕配的「金石」口感。

而「一抹青紅」，則是淋上天然抹茶的果醬淋汁，吃起來酸酸甜甜，卻不會有人工糖精的味道，而特別的「大人味」，則是淋上一團嫩薑果粒，這款大人味刨冰很受大人喜歡，原因是嫩薑的微辣度搭配刨冰，居然非常搭味。

侑子說，這款「大人味」是她研發的，因為夏天其實是去濕氣最好的季節，但體寒的女性朋友很想吃冰卻怕傷身體，於是她想出用台灣自產的嫩薑加上香草及月桂葉熬煮後煮成口味不嗆微辣的嫩薑口感，幾乎吃過的人都會喜歡。

此外，季節限定的「粉紅泡泡」和「少女心」則是用西瓜果醬汁和西瓜糰子為主，吃起來有消暑的清爽味，因為她會撒上一些海鹽提味，讓粉紅泡泡消暑又涼爽。而「少女心」則是用新鮮熬製的桃子做成的，桃子經過熬煮後，散發出來的甜味，就像少女般，清新又天真，是女生喜歡的口味之一。

除了不同的日式刨冰口味，侑子也會製作各種果醬，她說，像蘋果、鳳梨、桃子、綜合莓果，只要有人預定，她就會先熬製起來，很適合裹吐司或當作特調氣泡飲的果醬，已有不少日本人喜歡她製作的果醬而網路預定，就因帶有濃濃日本味道。

為響應環保及保護海洋生物，侑子說，店內不使用吸管，也不接受外帶，但歡迎自備容器來裝刨冰，店內使用的陶盤都是日本窯燒製成，她希望來吃冰的客人，不僅可以消暑，更能享受吃冰的悠閒感，尤其炎炎夏日，不管是到隆恩圳或中央公園溜滑梯，玩累了或渴了，都可來「慕淳」吃碗天然又清爽的日式刨冰，小朋友還可玩「扭蛋」，有機會得到驚喜的小禮物。

此外，她也會每個月舉辦微醺派對，利用特調酒製成刨冰或做各種料理，希望來到「慕淳」的消費者，都能吃到令人羨慕的日式刨冰。

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