獎項總價值破百萬！ 屏東龍舟賽50隊大戰結果是…

2019-06-07 22:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣端午龍舟競賽昨天於東港溪「開划」，屏東縣政府政風單位及屏東地檢署擔任「開幕競技嘉賓」，由屏東地檢署勝出，今天端午節是第二天的決賽賽事，最後由「蘇震清立法委員服務處」勇奪公開男子組冠軍，公開女子組則由泳淐漁產奪冠，各拿下20、10萬元獎金，還有海鮮餐廳餐卷，堪稱正港「有吃又有得拿！」

屏東縣龍舟賽自1989年第一屆至今已有30年，近年都以東港溪為競技場地，今年共吸引50隊隊伍參賽，競逐總價值破100萬元的獎項，昨天良辰吉時舉行祭江旗儀式，在向詩人屈原行最敬禮後，由縣府官員授祭江旗予東港鎮長徐志雄投入東港溪，祭江龍舟則投獻祭祀品，賽事今天也平安落幕。

屏東的龍舟賽公開男子組冠軍20萬元、公開女子組冠軍10萬元，連學校機關組冠軍也有10萬元，還能獲得知名海鮮餐廳餐卷，現在正值黑鮪季，不論是對本、外地隊伍都極具誘因，吸引共50隊參賽，東港溪畔河堤還有千人海產粥午宴，這兩天熱鬧滾滾。

下午的決賽，眾所矚目的公開男子組競賽登場，東港溪畔擠滿觀眾，最後由蘇震清立法委員服務處奪冠，他的助理也是鎮代表的黃俊嵐說，5年前組隊連複賽都沒進，今年第2度號召蘇立委的粉絲，拚命練習順利奪冠，明年將再組隊參賽共襄盛舉。

屏東龍舟賽完整名次：

公開男子組

第一名：蘇震清立法委員服務處、第二名：匯信記帳士龍舟隊、第三名：馴龍高手、第四名：不小心超過你、第五名：鍵財機械、第五名：要划去哪裡。

公開女子組

第一名：泳淐漁產、第二名：南投水里商工、第三名：土撥鼠龍舟隊、第四名：渝樺我們想妳了、第五名：獅子鄉觀光發展協會、第五名：合鴻材料。

學校機關團體組

第一名：中華民國水中運動協會（屏東分會）、第二名：屏東縣泰武鄉佳興社區發展協會（普樂地青年）、第三名：頤騰國際有限公司（TENG CrossFit）、第四名：蜀國天香餐館、第五名：屏東縣東港區漁會、第五名：屏東縣獅子鄉運動發展協會（排灣長跑）。

國中男子組

第一名：東新國中A隊、第二名：東港高中B（東中來讀就隊）、第三名：東港高中A（選讀東中就隊）。

國中女子組

第一名：東新國中A隊、第二名：東港高中B（來讀東中一定隊）、第三名：東港高中A（不讀東中您不隊）。

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