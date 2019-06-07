週六紫外線爆表！大台北上看36度 出遊注意防曬

2019-06-07 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕今（7）日端午節晴朗炎熱，各地有33度以上高溫，最高溫出現在台東大武，達36.7度；而明（8）日台灣明天氣溫較今天再高一些，連假出遊別忘了防曬並多補充水份。

中央氣象局預報，明天中南部沿海地區清晨有局部短暫陣雨，東北部、東部地區及西半部山區午後有局部短暫雷陣雨，馬祖地區亦有局部短暫陣雨，東南部地區則有焚風發生的機率。此外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

天氣風險公司指出，端午連假期間各地天氣穩定，僅山區午後有局部雷陣雨；下週一（10）西南季風進入台灣附近、北方鋒面逐漸南下，天氣不穩定、容易下雨，鋒面預計會在下週二（11）晚間至下週三（12）通過全台，各地有陣雨或雷雨。

溫度方面，明天全台各地仍維持多雲到晴的天氣型態，白天各地炎熱，最高溫普遍落在32度至35度間，台北地區甚至可能達36度。大台北地區、中南部地區、花東縱谷及大武一帶的民眾要格外留意高溫，務必做好防曬工作、適時補充水分，以免中暑。

空氣品質方面，據行政院環保署預測，明天北部空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級。

紫外線方面，明天宜蘭縣、台東縣達危險級，其餘地區都為過量級，請民眾最好不要在中午前後於烈日下活動，出門防曬工作務必要做全。

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