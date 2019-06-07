超應景！主人手作魂爆發 替愛犬做「龍舟裝」慶端午

2019-06-07 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕端午節除了吃粽子、划龍舟、立蛋，還有什麼方式能夠慶祝端午節，體會滿滿的端午氣氛呢？有位狗奴手作魂爆發，超強的手藝直接把愛犬變成了龍舟，許多網友紛紛被萌倒，大喊「太可愛了！」。

粉專「Buster是一隻狗」經常分享自家愛犬米克斯「Buster」的照片及影片，他在臉書上先PO出了他替「Buster」戴上自己手作的「龍頭」，吃著粽子的超療癒ASMR影片，接下來更加厲害，他用超強的手作能力替「Buster」做出了一整件的「龍舟裝」，上面還載著飼主一家人。

粉專回應表示「手作就是平常的興趣」，但這件細節滿滿的「龍舟裝」可不馬虎，耗了足足2個禮拜的時間才完成，這件超應景的服裝配上「Buster」那天真可愛的表情，吸引超多網友點讚分享。

網友看了被萌翻，紛紛留言稱讚「乾爸太有才！接下來期待中秋節」、「開始期待巴爸繼續發揮巧思，巴哥的各個節日版本的裝扮了」、「我只能說巴拔實在太有才了好可愛喔」、「好狂! 巴拔的手作魂好堅持～」、「巴拔實在太神！」。

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