基隆龍舟賽 環保局挑戰10連勝失利

2019-06-07 17:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕一年一度的基隆市端午龍舟競賽暨嘉年華會，今天在八斗子漁港熱鬧登場，9連霸常勝軍環保局在決賽遭遇勁敵關渡師指揮部，以0.45秒之差落敗，衛冕軍挑戰失利！

今年基隆龍舟賽有27支隊伍參加，報名踴躍創近3年新高，各參賽團體都有支持者在岸邊高分貝加油，聲勢浩大，蔡英文總統上午也到場為活動鳴槍揭開序幕，並走進休息區與大家招呼，受到大家的熱烈歡迎，「總統好」、「總統加油」的歡呼聲此起彼落。

今年挑戰十連霸冠軍的環保局，在決賽遇上來勢洶洶的關指部，首戰環保局以0.17秒險勝關指部，但雙方二度交戰，關指部展現驚人實力，以1秒02的差距反超對手，順利摘下冠軍中止對手連勝紀錄，不過隊員們的奮戰不懈的精神，仍獲得大家的熱烈掌聲。

各組成績如下：

社會男子組第一名原特國際、第二名都歷青年、第三名八斗山莊、第四名海大航運、第五名立德、第六名海大OB；社會女子組第一名基隆市體育休閒推廣協會、第二名立德、第三名八斗高中女排；機關團體組第一名關指部、第二名基隆市環保局、第三名港運連、第四名協和發電廠；各組精神總錦標，分別由明德國中、基隆市環保局、八斗高中獲得。

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