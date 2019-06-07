龍潭湖「鯝魚溯溪產卵」遲到 他更擔心「這群傢伙」已等著吃卵

2019-06-07 17:18

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉龍潭湖圓吻鯝魚每年端午節前後，就會開始溯溪產卵，但礁溪鄉龍潭社區發展協會總幹事李志文指出，今年因氣候還不是很熱，大量鯝魚溯溪產卵的奇景「遲到」，但讓他更憂心的是，近年龍潭湖內因大眼海鰱等外來魚種入侵，還會跟著鯝魚溯溪吃鯝魚卵，造成原生生態浩劫；縣府農業處說，會派員進行初步調查，如有必要會進行捕捉。

圓吻鯝魚俗稱「鯁仔魚」，是台灣原生魚種，分布在淡水河系及宜蘭地區河系湖沼，曾被認為不敵外來種而消失，但近年在龍潭湖域被發現，在當地社區的護育下，數量不斷增加，每年端午節前後，鯝魚就會順著隆台湖周邊的4條溪流溯溪「產卵」，成為地方奇觀，吸引大批遊客前往觀賞。

長期觀察鯝魚生態的李志文指出，根據觀測，會誘使鯝魚溪的湖水水溫約在25至28度之間，今年因5月底梅雨發威，氣候還不是很熱，湖水溫度大約僅23度，大批鯝魚溯溪產卵的景象「遲到」，僅有零星年紀約1歲，還未成熟的「青少年」溯溪當作實習，卻未實際產卵，但在湖面上可以看到不少已成熟的鯝魚聚集，預估1週內，首批產卵的魚群就會開始溯溪。

不過，李志文說，讓他擔心的不僅是氣候因素讓鯝魚溯溪遲到，近年龍潭湖內大眼海鰱等外來魚種數量，因遊客餵食大增，有些大眼海鰱甚至會跟著鯝魚一起溯溪吃鯝魚辛苦產下的卵，湖內的小魚、小蝦包含鯝魚魚苗的數量也不斷減少，嚴重影響龍潭湖的生態，他擔心長此以往，龍潭湖內鯝魚會滅絕。

李志文表示，這些大眼海鰱10年前就有，但數量不多，是怎麼入侵龍潭湖，目前還不瞭解，他呼籲，遊客到龍潭湖賞魚，除盡量不要站的離溪水或湖水太近，驚擾鯝魚產卵，也盡量不要餵食湖裡的魚，以保護龍潭湖珍貴的自然生態。

農業處長康立和指出，過去縣府針對雙連埤外來種大頭鰱，就是靠著捕捉的方式，解決外來種魚類對原生生態的影響，將請海洋所同仁，會同專家學者前往龍潭湖了解實際是什麼樣的外來魚種，以及是否真的是外來種，做好初步調查與評估，必要時協助捕捉，以減少外來種對龍潭湖生態的影響。

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