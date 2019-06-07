幸運端午節！ 台中市區住家開窗就能看到玉山

2019-06-07 16:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕太感動了，在台中市區住家開窗竟能看到玉山！今天端午節天氣晴、空氣好，台中市篆刻家柳炎辰早上9點多打開窗戶，往東南方遠眺，肉眼就能看到玉山主峰，而且相當清晰，立刻拍照留念，讓他直呼好感動，在端午佳節又看到玉山，很值得慶祝！

柳炎辰說，住家在台中市北區科博館附近，樓層也不高才9樓，開窗往東南方眺望，在密密麻麻的大樓間有個空缺，就能看到玉山主峰，一旁還有玉山北峰和北北峰，肉眼都能清楚看到，以85mm焦距的鏡頭拍照，也很清楚。

柳炎辰說，7、8年前開窗無意發現竟能看到玉山，還擔心眼花看錯，拍照求證專人確認，查詢玉山與台中市的距離約85公里，只要天氣好，是有機會看到，因此，只要天氣好，他就開窗眺望尋覓。今天端午節早上9點多時看到的玉山是非常得清晰、明朗，但到了10點就被雲層霧氣遮蔽，無法看到，因此運氣也很重要，讓他覺得很幸運。

柳炎辰說，颱風過後天氣好，看到玉山的視野很清楚，也曾在冬天看到的玉山頂有覆蓋一層積雪，有時雲層較厚，也可看到玉山被雲層環繞也很美。7、8年來，他有看到玉山，就會拍照紀錄玉山的各種美，覺得台灣第一峰玉山能在家裡看裡看到，實在美不勝收！

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