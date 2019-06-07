慶祝警察節推出限量交大重機模型 如何獲得看過來

模型以交通大隊配置的BMW R1200RT大型重機為原型。（記者許國楨攝）

2019-06-07 17:23

〔記者許國楨／台中報導〕慶祝6月15日「警察節」，台中市警局特別委請廠商製造推出全台獨一無二的「交大重型機車」限量版模型，感謝長期支持鼓勵警察的所有粉絲，即日起民眾只要在「TPCB局長室」官方粉絲團專頁留言、按讚，或是寫下想對警察說的話，即可獲得抽獎資格，由於模型細節精細與帥氣的塗裝加上數量有限，歡迎喜歡民眾趕緊上網登錄。

臉書社團「TPCB局長室」小編表示，警察節將近，在這屬於我們警察的節日裡，除了感謝辛勞同仁為人民與治安犧牲奉獻，也感謝所有支持與鼓勵警察的所有粉絲朋友，成為同仁繼續向前的動力，因此特別推出『TCPB局長室粉絲限定-交大重型機車模型』，其精細的細節與帥氣的塗裝，無論是不是收藏家都會愛不釋手！

而該款全台唯一的交大重機限定版模型，以台中市警局交通大隊配置的BMW R1200RT大型重機為原型，依1：43比例打造，車體部分採用合金，車身同時貼上「POLICE」、「交通大隊」、「台中市政府警察局」等字樣，打造出一輛作工精細的警用重機模型。

而「活動辦法」第一步：對「TCPB局長室」粉絲專頁以及活動貼文按讚；第二步：在本貼文下方留言，寫下想對警察說的感謝或鼓勵話語，最後公開分享，即可獲得抽獎資格，將於下週三（12日）抽出30位幸運兒，另外在本篇留言獲得按讚數最高前5名，也可免抽獎加碼獲得警用重機模型一台。

模型以交通大隊配置的BMW R1200RT大型重機為原型。（記者許國楨攝）

車身上同時有「台中市政府警察局」等字樣。（記者許國楨攝）

慶祝警察節，台中市警局推出全台獨一無二的「交大重型機車」限量版模型。（記者許國楨翻攝）

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