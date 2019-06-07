24小時不打烊書展登台 超過200萬本書1至5折引爆搶購潮

2019-06-07 17:09

〔記者周湘芸／新北報導〕大野狼國際書展今天於新北市工商展覽中心登場，以200萬本1至5折的英文書籍，展開連續11天不打烊的24小時書展，吸引不少民眾前往選購。

大野狼國際書展2009年在馬來西亞由BookXcess創辦人葉添龍（Andrew Yap）與黃麗英（Jacqueline Ng）創辦，2人早期開設書店，以銷售價格較低的回頭書起家，後來為將此概念推廣至各地，2016年便開始在亞洲巡迴舉辦書展，並以1到5折的英文書籍與24小時不打烊爆紅，吸引不少年輕人深夜前往選購。去年首度來台，吸引約16萬人次參觀，銷售成績估算破億，其中9成是英文童書。

台灣區創辦人黃翊軒表示，大野狼國際書展不只賣英文書，在台灣也和不少書商及出版社合作，以低價出售部分中文書籍。他表示，雖然英文童書為去年最暢銷的種類，參展民眾也以家長帶小孩最多，但未來希望能推廣各種年齡層的書籍。

黃翊軒指出，主打24小時不打烊書展，就是希望平常因工作、課業忙碌的人，在下班、下課後還能悠閒的逛書、買書。面對近年電子書、網路平台的興盛，黃翊軒很有自信的說，「實體書終究和電子產品不一樣」，加上近期越來越多書商推出互動式書籍，包括此次最受歡迎的「奇幻投影AR立體書」，讓更多人能持續對實體書籍保有興趣。

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