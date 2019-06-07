乾涸泉水終在端午前湧出 鹿野聖安宮再辦取午時水

2019-06-07 16:36

［記者王秀亭／台東報導］台東縣鹿野鄉永安村聖安宮端午節取午時水持續30餘年，去年因取水處的玉龍泉乾涸而停辦，今年廟方二度祈雨，泉水終於在5天前湧出，今天中午上百名廟方人員及社區居民到泉水口取水，並將午時水經過108階的階梯，接力送回廟埕。

聖安宮前的玉龍泉為一自然湧泉，當地居民視為「靈泉」，聖安宮自62年建廟後，每年在端午節上午11時至下午1時的午時陽氣最盛時取水，傳說具有收驚解厄之效，廟方取水後會放在廟裡，供有需要的民眾使用。

永安社區發展協會於2006年玉龍泉生態步道開通後，擴大舉辦取水活動，最多參與人數曾達3000人，聖安宮祭祀組祭師廖正忠表示，原本終年泉水不斷的玉龍泉，受到天候不穩定影響，從2009年後水況就不穩定，包括去年已有3年因出水量不足而停辦。

廖正忠說，玉龍泉從去年12月起泉水已乾涸，廟方在媽祖誕辰時祈雨，5月初中壇元帥降駕到玉龍泉祈水後，廟方人員每2、3天就抱著忐忑不安的心情到玉龍泉觀察，眼見廟裡前年取來的午時水快要用完，泉水終於在6月2日湧出，雖然出水量不多，仍如期辦理。

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