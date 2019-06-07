「大基隆歷史再現整合計畫」系列講座今晚登場 林右昌壓軸上場

2019-06-07 16:25

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市文化局自今天起連續5個星期五晚上，在漾漾好時餐廳（基隆市仁愛區南榮路14-1號）舉辦「大基隆歷史再現整合計畫」系列講座，邀請到姚開陽、江煜勳等文史工作者暢談航海歷史、清法戰爭等基隆的故事，基隆市長林右昌將於7月5日壓軸，以「我在基隆長大與生活」為題，分享他對基隆的感情。每週五晚上7點開始，免費參加。

文化局長陳靜萍表示，「大基隆歷史再現整合計畫」系列講座，自6月7日至7月5日的每週五晚間舉辦，今晚首場講座以大航海時代為開頭，從來往基隆的各式船隻，後續有以清代、日本時代、外地人看基隆及在地人看基隆等議題，每一位講者都是各自領域的專家，希望讓大家看見基隆在歷史中重要的地理角色。

今晚的主講者姚開陽將以精細的插畫為主軸，追尋船隻在基隆港灣扮演的重要角色，從原民時期捕魚的航海潛力、西荷時期繁盛貿易、清法戰爭的衝突、日本時期築港建設，一路至近代海難事件及造船工業的興盛，透過重新認識基隆的重要航海文化，可以得知基隆有如此眾多的海洋文化資產。

文化局表示，歡迎民眾一同來享用大基隆系列講座的各式主題，品嚐基隆的各個時代的特別之處，探索基隆在地文化。活動詳情可至臉書「大基隆歷史再現整合計畫」粉絲專頁瀏覽。

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