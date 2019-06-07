驚見「柯P從天而降」... 水岸端午嘉年華熱鬧登場

2019-06-07 15:47

〔記者林家宇／台北報導〕一連3日的「水岸台北2019端午嘉年華」，今日於大佳河濱公園登場。上午先在高達11公尺的舞台上進行「高空立蛋挑戰賽」，竟有民眾帶著「乘坐龍舟的台北市長柯文哲」參賽，吸引所有人目光。正中午一到，全場一起挑戰立蛋，場面熱鬧壯觀。

嘉年華先以「台北國際龍舟錦標賽」開響第一槍，今年共有218支隊伍、近6000名選手參賽。由於有包括澳洲、俄羅斯、日本等外國隊伍，選手們的家人也都到場體驗端午文化，增添不少異國風情。

「高空立蛋挑戰賽」讓參賽者以科學、創意角度出發，設計降落裝置讓3顆蛋在空中飛行且順利落地。此次共有32組隊伍參賽，比賽舞台也提升至11公尺新高。

當中最吸睛的，是一名從事氣球藝術的潘姓選手，花費4到6小時，打造出200公分大小，上頭還坐著柯P的龍舟飛船。他說，希望藉由這樣的機會，向外界傳達氣球不是只能變成貴賓狗或寶劍，而是可以創造出多樣化造型。

「立蛋」當然是端午節的必備活動，主辦單位現場發送500顆雞蛋供民眾領取、彩繪，並在正中午12點全場一同立蛋，來參加龍舟賽的外國選手也一同參與，享受立蛋樂趣。

水岸嘉年華活動時間為7日至9日。明日下午2點半至3點半為「創意COS變裝秀」、3點半至4點為「YOYO見面會」；9日則有重頭戲龍舟總決賽。三天皆有販售文創、DIY商品及餐食的「流浪方舟市集」，另有「龍舟展示區」與「彩蛋裝置區」。開放時間皆為上午10點至下午5點。

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