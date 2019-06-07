教長亮票根挺陳彥博 帶隊包場看電影《出發》

2019-06-07 14:53

〔記者林曉雲／台北報導〕知名極地超級馬拉松好手陳彥博《出發》紀錄片上映，很多人深受感動，但陳彥博前天在臉書發文，指午夜場沒有賣出一張票，他趕到電影院看著空無一人的放映廳，忍不住一直掉淚。教育部長潘文忠昨天深夜在臉書亮出紀錄片「出發」的票根，帶著教育部同仁一起進電影院，行動力挺陳彥博，並號召大家一同進戲院看《出發》。

陳彥博6月5日發文引發回響，教育部長潘文忠當天稍晚也在個人臉書發文，強調自己一定會買票去看，希望民眾也一起為每個夢想路上的人打氣。

潘文忠昨天深夜在臉書亮出票根照片，票根顯示是喜樂時代影城晚間7時場次，包廳團體優待票，還坐在第一排，票價220元，按讚人數已逾600人。

潘文忠在臉書表示，他特地邀請教育部的同仁一起觀看《出發》，一部如此真實的紀錄片，正因為他真實，所以能感受每個當下陳彥博心裡的孤獨與不斷被摧毀的意志，在世界遙遠的他方堅持讓大家看見台灣。

潘文忠也提及，他很喜歡陳彥博在書中《零下40度的勇氣》提到的：「我們體內總是好像缺少了某種動力，需要一股強烈力量把我們抽離出來，讓我們更清楚知道自己是誰，那股力量並不是名利、也不是金錢，更不是慾望，而是我們心裡深層被遺忘許久的那股感動，那足以讓我們改變世界的力量，它的名字，叫做『夢想』。」

今天是端午節，潘文忠指，連假到了，有空的朋友，大家可以帶著、朋友、孩子、爸媽都一起去戲院觀看這部動人的紀錄片，感謝彥博給我們那麼好的故事。

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