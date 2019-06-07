馬公第三漁港辦內海龍舟賽 縣長下場、嗩吶揭幕

2019-06-07 13:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖為全台少數內海龍舟競賽，今在馬公第三漁港登場，縣長賴峰偉除到場主持外，也下場率領澎湖縣政府龍舟隊爭取佳績，今年參賽隊伍相當踴躍，計有39隊，參賽人數多達1千2百多人，加上周遭活動，現場熱鬧滾滾。

賴峰偉表示，今年龍舟競賽甲組（公開組）8隊競爭最為激烈、乙組（男女混合組）26隊，參賽最為踴躍，丁組（機關團體組）則有5隊參加，他感謝大家熱情參與。龍舟競賽是極具特色的節慶活動，目的在宏揚傳統優良文化，培養團隊合作精神和訓練體能，他期許所有參賽隊伍，發揮團結一致的向心力，為團隊爭取最高榮譽。

端午節龍舟競賽由馬公國中嗩吶表演為活動揭開序幕，並由海洋委員會金馬澎分署小隊長歐柏杰代表運動員宣誓，參賽隊伍無不卯足勁，使出渾身解數，爭奪佳績。首先登場的是丁組-機關團體組，由賴峰偉親自帶隊，敲鑼領航，率領縣府參議及主管參賽；議會則由副議長陳雙全領軍議會員工參賽，議員藍凱元、議員許育愷、議員呂黃春金都下場划龍舟，最終由北澎同鄉會奪得丁組冠軍。

現場安排端陽午時豎蛋活動、寫生比賽、「歌聲滿西瀛」歌唱大賽及政令宣導攤位，場面相當熱鬧，不少家長帶小朋友欣賞激烈競賽，感受濃厚端午節氣氛，由於比賽會場周遭道路施工，也辛苦警察頂著溽暑，維持周遭交通秩序順暢。

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