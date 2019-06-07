古蹟新生命！「岡山四號藝文沙龍」 北高雄添文化亮點

2019-06-07 13:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕岡山樂群村自2006年眷戶遷移後已閒置多年，邸旁的招待所則早在1982年由前高雄縣政府列為縣定古蹟，縣市合併後為高雄市政府市定古蹟，由軍方負責管理。地方多次向國防部爭取，計畫將空軍官校校長官邸招待所改建為「岡山四號藝文沙龍」，成為北高雄地區藝文洗禮的休閒空間。

高市府文化局表示， 岡山樂群村曾為日本海軍航空隊宿舍，二次大戰結束後，成為空軍司令部訓練基地，以及空軍司令部和空軍軍事學校高層的住所；眷戶遷移後已閒置多年，只維持低度管理，目前只剩空軍官校校長官邸持續使用，官邸旁的招待所則早在1982年由前高雄縣政府列為縣定古蹟，縣市合併後為高雄市政府市定古蹟，由軍方負責管理。

前高雄市長陳菊主政時期，積極推動眷村改造老屋新生，立委邱志偉多次邀集國防部政治作戰局、空軍司令部、文化部、高市府文化局、岡山眷村文化協會等單位前往岡山樂群村視察，促成「岡山四號藝文沙龍」的誕生。

文化局表示，樂群村A1（四號）修復的規劃設計經費232萬元，甫於5月下旬核定，分別由文化部補助116萬元及高市府自籌116萬元，並將於今年的7、8月間，辦理規劃設計案的公告發包作業，該案期程作業約需1年；「岡山四號藝文沙龍」的誕生，不僅賦予古蹟新生命，也讓歷史重新融入居民生活中，更能使閒置的土地空間再生，讓藝術、教育、休閒融入居民生活中。

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