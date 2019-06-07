「寫信告訴我今天愛河什麼顏色...」環局：生態體系正常現象

2019-06-07 13:01

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市愛河近來顏色一變再變，從「泛油漬」、「蘋果綠」、「奶茶」、「牛奶河」、「漂浮咖啡」各種不同的顏色不斷浮現，連過去熱門打卡景點的「愛河之心」也又髒又臭，被網友改編歌詞嘲諷「寫信告訴我今天愛河什麼顏色」，批評韓國瑜市長只想著選總統，市政擺爛，宜居城市榮景不再！

環保局今天特別發文表示，愛河水質變色的現象，主要發生在季節變換時期，如4至5月或9至10月。因應端午節龍舟競賽，環保局加強愛河水質之檢測，由6月3日起連續監測至6月9日止。

近期高雄因久旱後降雨，雨水夾帶大量地面垃圾、植物落葉及排水溝泥進入河道，擾動河川底泥促使營養鹽釋出，加上潮汐影響、天氣炎熱及日照時間足夠，愛河自去年4月下旬至今多次河水顏色變化。

各項水質檢測截至6月3日，愛河水質採樣監測之檢測結果顯示與往年大雨過後差異性不大，重金屬濃度接近環境基準值甚至低於偵測極限，懸浮固體濃度不高，顯示未受工業廢水污染，但水中氨氮濃度較高，造成優勢單一藻類大量繁殖。

環保局說，藻類在水域環境中扮演生產者角色，藉光合作用產生能量及氧氣，本身除含葉綠素外，還會含有其他色素，因此當單一藻類大量繁殖時，愛河河水的顏色就會隨著不同藻類產生的色素而出現不同的顏色。

環保局利用顯微鏡觀察藻類，當水色出現紅棕色、褐色時，優勢種常為矽藻、甲藻、隱藻等；水色出現綠色時，優勢種常為裸藻、顫藻等藍綠藻，還有菌類及浮游動物如纖毛蟲等，這些藻類生命週期不長，不同種類轉換快，容易產生顏色變化。

另於愛河上游水色曾出現過乳白色的情形，經行政院環境保護署環境檢驗所協助檢測，為水中硫酸鹽與鈣離子在高溫環境下產生硫酸鈣膠體，推測沉積物可能因溫度、海水漲退潮等因素，不定期再度轉變為膠體導致水色呈白濁。這些現象屬生態體系正常現象，請市民朋友放心。

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