意象書法家陳世憲歐洲巡演 外國友人驚艷白河蓮意像

2019-06-07 12:59

〔記者王涵平／台南報導〕意象書法家陳世憲前往歐洲奧、德、匈等國巡演，將老家蓮鄉白河蓮花意象結合音樂呈現，外國友人驚艷不已，對台灣本土文化相當好奇。

陳世憲前往奧地利維也納主持漢字藝術節，透過演講、表演及工作坊的方式表演書法。在德國法蘭克福演講「一堂生命的書法課」，再至布達佩斯英雄廣場創作，6月5日在布達佩斯的Pinter gallery舉行個展開幕典禮。

在鋼琴家劉欣妮的演奏樂音中，陳世憲根據教授陳茂萱的曲意改寫一首詩，「深林聞鐘聲散步、俗情牽絆千年留、老僧啟迷斷塵緣、輪迴向前莫回頭」。

陳世憲表示，之前也在維也納史特勞斯雕像前創作「圓舞曲藝映頰露、珠燦玉潤香飄遠、滾滾滑行探鄰田、夕暉歸途家團圓」，因為史特勞斯有一件春之聲圓舞曲，史特勞斯家族有很多人都是作曲家，小約翰史特勞斯是具有前進的民主意識，不是一味的歌頌當權者，作曲具有自己的思想與愛鄉土的情懷。

陳世憲也在漢字藝術節討論他的音樂與白河蓮花的美感對話。維也納的僑胞與外國小孩子看書法表演時更目瞪口呆，全場安靜無聲。

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