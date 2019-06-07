「抽菸得肺癌」驚嚇法宣導過時 學生拍短片當網紅拒菸

2019-06-07 11:47

〔記者林曉雲／台北報導〕Youtuber網紅盛行年代，教育部宣導青少年不要抽菸、不要嚼檳榔的方式也與時俱進，捨棄過往「恐嚇抽菸會得肺癌」驚嚇法，而是鼓勵學生拍宣導短片當網紅，得獎作品運用宮廷劇、穿越劇等梗，果然吸睛！新北市安坑國小及桃園市內壢國中獲得特優，南投縣爽文國小、台東大學附屬體中、宜蘭縣國華國中、高雄市前金國中、同德家商及東石高中則獲得優等。

新北市安坑國小「菸熄攻略」，以宮廷劇「延禧攻略」為本，利用「菸熄」和「延禧」諧音，透過學生演出面對誘惑時的拒絕技能，及不幸「染上菸癮」的戒菸四招，喚醒反菸意識，遠離菸品誘惑。而優等得主南投縣爽文國小「這款ㄟ「香」「檳」你敢要？！」，評審團肯定整齣戲劇團隊演出自然，主角表現亮眼，運用文字背板等道具輔助宣傳無菸檳校園，並搭配搞笑恰到好處的服裝造型及口白，有創意。

桃園市內壢國中「如疫傳」，用時下流行宮廷劇的梗，藉由如疫皇后試圖阻止皇帝遠離吸菸這個惡習，傳達出菸品、電子煙對健康的危害，在服裝、道具、場景及音效字幕的後製，均十分用心，媲美專業級水準。優等則包括台東大學附屬體中國中部「撩妹PK大作戰」、宜蘭縣國華國中「戒菸拒檳so easy，健康無礙so happy」、高雄市前金國中「菸熄攻略」。

南投縣私立同德家商「欸勸你給我拒菸喔」，發揮該校多媒體動畫科專長，呈現真人與2D虛擬角色互動，故事經由對吸菸學生的關心與理解，協助他們戒菸，強化校園同儕互動的寶貴情誼；嘉義縣國立東石高中「若能重來」，有時空穿越、蝴蝶效應的梗，評審團肯定作品不用恐怖訴求，而是凸顯不吸菸的好處，表現同儕間珍貴的友情，正向思維值得鼓勵。

教育部委託陽明大學辦理「校園菸檳危害防制教育介入輔導計畫」，國教署組長林良慶表示，因應數位時代，利用學生追蹤Youtuber、關注FB動態、觀看網紅直播等生活娛樂元素及校園最夯話題，設計支持無菸檳校園「網紅就是你」創意短片競賽活動，有別於一般教條式或恐怖訴求的宣導方式，而是提供舞台，透過兒童和青少年學生用自己的方式，將拒菸、檳態度融入行為，推廣至同儕、家人、學校與社區。

今年共有147件作品參賽，評選出特優、績優及佳作等23件獲獎作品，國教署將於6月27日公開頒獎表揚，特優、優等、佳作分別獲得1萬元、5千元、3千元等值禮卷。得獎作品可上網欣賞「無菸無檳好校園網站」及「台灣健康促進學校網站」。

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