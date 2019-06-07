巡迴「蚤LOVE趣」二手市集15日在仁德社區 可來尋寶修物品

2019-06-07 11:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區仁德社區發展協會理與環保局合作，15日傍晚要在烏日仁德社區活動中心舉辦「蚤LOVE趣」二手市集，讓民眾捐出可用回收物資，也可來尋寶，若物品損壞，環保局當天會派員駐點，幫忙修理。

環保局巡迴全市舉辦「蚤LOVE趣」二手市集活動，鼓勵捐出服飾、玩具、家飾品、書籍及餐具等5大類二手物品，促進資源循環再利用，第一場日前在東區舉辦，第二場將到烏日舉行，與仁德社區發展協會合作，在15日傍晚，仁德社區活動中心舉行。

仁德社區發展協會理事長陳嘉進表示，此次與環保局共同舉辦親子二手「免廢」市集，「免廢」是指循環共生，讓用不到的物品有重生被利用的價值，比如家庭中的孩子長大後，保存良好的二手衣物可透過二手市集，提供給下一個家庭使用，讓資源不浪費。

陳嘉進表示，當天社區約有30個攤位，讓民眾尋寶，這一個星期民眾也可把可用堪用的二手物品捐到仁德社區活動中心。

陳嘉進表示，活動當天除了有「回收學園」噗噗車、資源回收宣導及二手物攤位外，民眾可攜帶廢乾電池50顆或乾淨堪用的環保袋5只，即可現場兌換精美宣導品1份，每人僅限兌換2份，數量有限，換完為止。

環保局表示，日前在東區舉辦首場「蚤LOVE趣」二手市集，人潮絡繹不絕，當天共回收廢乾電池5000顆，以及堪用的乾淨環保購物袋260只，成效良好。

環保局表示，第2場在烏日舉行，歡迎民眾捐出家中不再使用的物品至台中「二手物銀行」，包括可使用的服飾、玩具、家飾品、書籍及餐具等5大類二手物品，只要外觀乾淨完整，使用功能正常，皆可回收。

另外，也可將二手物品整理打包裝箱後，撥打環保局回收專線04-22294025預約到府回收服務。

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