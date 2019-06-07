小朋友追著跑！「玩具總動員」垃圾車現身新北

2019-06-07 10:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕迪士尼熱門卡通電影「玩具總動員」第3集結尾，壞心眼的玩具熊最後被垃圾車司機撿到、綁在車頭前，相同的故事情境在新北市環保局的垃圾車重新上演，開車的丁姓司機說，他在車頭掛上可愛的卡通玩偶後，讓小朋友好開心，每天都想陪爸爸媽媽出來倒垃圾和做資源回收。

丁姓司機說，他也是從「玩具總動員」電影得到的靈感，電影中的玩具熊在結局中是惡有惡報，才被髒兮兮的垃圾車綁在車頭承受風吹日曬雨淋，但是在新北市的現實環境中，丁姓司機的垃圾車卻是每天都擦拭得一塵不染，玩偶也都會定期整理得很乾淨，朝氣蓬勃迎接每一天。

仔細看掛在丁姓司機駕駛的垃圾車引擎蓋前的大玩偶，是迪士尼熱門卡通明星「史迪奇」，大「史迪奇」胸前還有一隻小「史迪奇」，大小史迪奇有如相親相愛的母子，每天隨著「少女的祈禱」音樂，沿著鶯歌的大街小巷收垃圾，讓所有做資源回收的民眾都有愉快的心情。

丁姓司機說，尤其是陪著家長一起倒垃圾的小朋友，更是十分期待，看到車頭的卡通玩偶都雀躍不已，甚至忍不住想要摸一下毛絨絨的史迪奇，丁姓司機的垃圾車已成為鶯歌街頭的美麗風景。

新北市環保局簡化技正、發言人孫忠偉說，丁姓司機的做法未影響交通安全，同時增進垃圾車、環保隊員與民眾的友善互動，環保局不會反對。

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