風味不輸馬卡龍 流淚做出的米香獲國際大獎

2019-06-07 09:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕山葵不是只能配沙西米！嘉義青年陳岱聲在阿里山山區長大，兩年前開始研發將阿里山特產「山葵」融入台灣傳統點心「米香」，製作過程因為山葵本身有刺激性，他一邊做一邊哭， 被稱做「帶著眼淚做出來的米香」，今年以「黃金山葵米磚」參加在比利時舉辦有「食品界米其林」之稱的2019 iTQi （國際風味暨品質評鑑大賽），昨天傳出好消息，勇奪 iTQi 風味絕佳獎1星獎章。

陳岱聲在嘉義縣竹崎鄉奮起湖長大，與返鄉青年創立嘉義在地品牌「奮起福」，全以「台灣米」為創作，他回憶小時候物資普遍缺乏，餅乾零嘴對山上孩子是個奢侈的味道，母親為了孩子，總將剩餘的米飯揉成塊狀去油炸，灑上些許糖調味，創作出充滿母愛的甜米餅。

陳岱聲說，2年多前與同學劉仲秦返鄉創業，思考如何帶給奮起湖老街不一樣的風貌，有感於台灣米優良品質，針對米類產品研發；他以台灣傳統米香為出發，結合阿里山特色山葵，用｢台灣米」、「山葵風味｣ 做為食材設計，少油低糖，口感蓬鬆酥脆，而米香中加點麥芽糖，並多次試驗，找出麥芽糖跟山葵適當比例，吃起來帶點山葵的嗆辣，但又剛剛好。

陳岱聲說，會以山葵米磚作為參賽，是想表達台灣傳統點心「米香」也可以很優秀，風味不輸給國外的馬卡龍，「很開心能讓台灣米香驕傲地站上世界的舞台！」

陳岱聲也回憶，嘗試製作山葵米香口味時，因為山葵有著刺激性，常引起雙手的紅腫不適，試吃樣品的時候，常因刺激性流眼淚，「是流淚做出來的米香」。

陳岱聲說，能獲獎要感謝阿里山國家風景區管理處長馬惠達及嘉義縣民宿協會理事長葉勝漢鼓勵，參加相關課程輔導，充實實力參賽而獲獎，也期望能吸引更多遊客來到嘉義遊玩品嘗，感受嘉義阿里山的美麗。

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