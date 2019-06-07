主廚帶領雄女體驗星級品味課 為女學生補補腦

2019-06-07 09:44

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄帕莎蒂娜國際餐飲舉辦第八屆「味覺教育」活動，今年首度與高雄女中合作，以「米其林大廚的超級食材─甜菜根」為主題，安排人氣美食家高琹雯與雄女教師王依文進行兩場講座，並由帕莎蒂娜主廚黃麗芳指導教育部政次范巽綠及同學們進行甜菜根西點手作課程，場面熱烈。

由於「甜菜根」富含鐵質與維生素B12，是女性補血的最佳天然食材，甜菜紅素可促進大腦血液流動，有助於大腦年輕，素有「西洋靈芝」的美譽，設定為今年味覺教育的主題介紹給正值青春期，需要補血、補腦的女學生。

講座中人氣美食家高琹雯和三十六名學生談米其林評鑑的由來與影響、法式料理的淵源，其哈佛法律碩士背景成功轉型為美食家的經驗，也吸引同學好奇；接著王依文老師談文學中的美食，從中國古典文學中的美食文化延伸到歐洲甜菜根料理文化的傳播，兩場講座啟發同學們對於精緻餐飲文化的認識，聽得津津有味。

帕莎蒂娜行政主廚黃麗芳指導同學製作「花漾」甜菜玫瑰蛋糕，她說，許多人不認識甜菜根或不喜歡它的土味，但它營養豐富，甜度高，色澤美麗，可打成汁生飲或做成沙拉，米其林餐廳也時常拿來入菜。

黃麗芳帶領范巽綠次長及同學們從做中學認識食材，品嚐親手製作的成果，讓學生經歷從接觸原始食材，到運用食材做成甜點的過程，是一堂教科書中學不到的體驗課。

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