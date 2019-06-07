06/07 各報重點新聞一覽

2019-06-07 06:09

自由時報

王金平砲轟國民黨辦法 不參加「奇奇怪怪」初選

國民黨立委、前立法院長王金平昨天與國民黨「提名協調五人小組」見面後宣布，他不參加「奇奇怪怪的初選」，將繼續勤走基層、整合資源，並隨時準備接受黨的召喚；至於會不會脫黨選到底，王金平回應「還早」，現在沒有答案。

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新治癌疫苗 可抑制腫瘤

台灣研發癌症治療新藥現曙光！台北榮總歷經十年，在動物實驗上發現，當罹患癌症時，注射平衡免疫系統的關鍵蛋白質，有助使免疫功能正常化，進而延緩癌細胞的生長速度約五至九成；榮總昨已與醫學科技公司簽訂技術移轉專屬授權合約，預計三年內申請人體臨床試驗。

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超速擅關ATP、驗收有失 普悠瑪案 起訴司機等3人

宜蘭地檢署偵辦台鐵普悠瑪翻覆事故，歷經二二八天調查後昨天偵結，認定列車司機員尤振仲擅自關閉列車自動防護系統（ＡＴＰ），加上超速行駛釀禍，另普悠瑪上路以來，未與ＡＴＰ遠端監視系統連線，試車小組成員、時任台鐵機務處副處長柳燦煌、綜合調度所長吳榮欽涉有過失，三人被依過失致死罪起訴。這起意外導致十數個家庭破碎、上百人身體受殘，檢方建請法官從重量刑。

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蘋果日報

林志玲閃婚 秘戀半年 嫁日本「放浪兄弟」AKIRA

44歲「第一名模」林志玲終於覓得真愛，昨天宣布在台灣登記結婚！新郎是小她7歲的日本樂團「放浪兄弟」成員AKIRA，身高184公分，2人7年前因工作結緣，近期重逢，去年底來電，交往半年閃電結婚。林志玲說：「這是最對的時候。」男方則回應：「打從心底要讓志玲幸福。」萬千粉絲含淚祝福。

美賣我108輛最強戰車 軍售總額831億

路透昨引述4名消息人士，稱美國準備對台軍售價值26.51億美元（約831.5億元台幣）的武器，其中包括M1A2艾布蘭主力戰車和1240枚反戰車飛彈等。美國務院不願回應，但我國防部證實此軍售案，稱正按照相關程序執行；中國外交部發言人耿爽昨表示，對此嚴重關切，呼籲美方慎重處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平。

聯合報

王金平不參加初選 是否脫黨參選？「時間還早」

國民黨總統初選即將公告參選名單，提名小組昨徵詢立法院前院長王金平，王金平兩度表明不參加，為初選投下震撼彈。王聲明表示，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷；與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，團結一切可以團結的力量，隨時因應時勢，接受人民的召喚，為贏回中華民國而努力。

貿易戰「迎難而上」 陸5G商用提前搶占制高點

全球主要國家５Ｇ才剛進入商用部署的關鍵期，中國大陸工信部昨日向中國電信、中國移動、中國聯通等電信營運商發放５Ｇ商用牌照，開始向用戶提供５Ｇ服務，標誌大陸於二○一九年正式進入「５Ｇ商用元年」，比最初規畫提前一年，搶占全球產業技術制高點意味明顯。

中國時報

橋王出手 以退為進

前立法院長王金平6日拋震撼彈，宣布不參與國民黨總統初選。王不虧為政壇老將，面對黨內支持不高，與其堅持到底，不如保留在各政黨合縱連橫的資本，依他曾喊出「選舉公報會有我的名字」，未來只有兩條路，一為脫黨參選總統，另一條則是當副手，而按其自命為忠貞的國民黨員，後者機率應大於前者。「橋王」出手，這招以退為進，能否一擊中的，可能性極高。

志玲姊姊結婚了！

白雪公主意外嫁給白馬王子，台灣男人心碎了。第一名模林志玲與日本EXILE放浪兄弟成員AKIRA，昨日無預警公布婚訊，各自發表幸福聲明，林志玲坦言與AKIRA在2011年拍攝舞台劇《赤壁~愛~》結緣，兩人一直保持良好友誼，近日這份友情發展成美麗而真摯的愛情。

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