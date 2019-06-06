力挺台灣之光陳彥博 韓國瑜包場帶隊觀賞《出發》

2019-06-06 23:49

〔記者張忠義／高雄報導〕力挺台灣之光陳彥博的《出發》紀錄片，高雄市長韓國瑜今晚帶隊市府局處首長，並由教育局邀請弱勢家庭學子、青年局籌備處邀請青創業者走進電影院，觀賞這部歷時10年拍攝的極限運動超馬紀錄片。韓國瑜說，高雄對每一位努力的年輕人都伸開雙手，在最急需要幫忙的時候，給予最堅定且溫暖的關懷及協助，期待透過出席觀看拋磚引玉，讓更多人看見陳彥博這10年的努力，也讓學子認識堅毅勵志的故事。

台灣知名極限運動動員陳彥博是亞洲首位完成世界7大洲、8大站極地超級馬拉松賽事的運動選手，也創下最年輕紀錄。近期推出《出發》電影就是紀錄這10年來參與各項極限超馬的紀實，已在全台27家電影院上線。

陳彥博昨天在個人臉書上敘述「午夜場沒有賣出一張票」，他為了維持無空場紀錄，只好自掏腰包到電影院看戲，最後更忍不住在戲院哭了出來。

韓國瑜獲悉後，今天晚間21點15分在喜滿客夢時代電影院12廳觀賞《出發》紀錄片，除了支持國片，也給予台灣之光陳彥博最堅定的支持與鼓勵。

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