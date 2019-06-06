桃園插畫大展 展出11國60位創作者190幅作品

2019-06-06 23:53

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕邁入第7屆、由桃園市政府藝文設施管理中心舉辦的「桃園插畫大展」，今年以《傾聽心話語》為主題，在桃園展演中心設置3個展區，展出11國、60位創作者，共190幅作品，展期至30日止。今天舉辦記者會暨插畫競賽頒獎典禮，桃園市政府副秘書長邱俊銘出席並頒獎表揚插畫競賽得獎者，邱俊銘致詞盛讚，一年一度的插畫大展，邀請來自多國的創作者展出作品，極具內涵，邀請民眾前往共襄盛舉，一同參觀國際級的插畫展。

今天活動由中壢區普仁國小太鼓隊的8位小朋友帶來精彩表演，為記者會揭開序幕，接著邱俊銘致詞表示，一年一度插畫界盛事「桃園插畫大展」，至30日止在桃園展演中心1樓展場登場，今年邀請來自日本、美國等10國的創作者，再加上台灣，總計有11國、60位創作者，同時，也展出從插畫競賽全國逾300位參賽者，脫穎而出，獲獎的得獎作品，創作多元，此外，每個假日還有推出相關活動，邀請民眾前往參加。

桃市府藝設中心指出，3大展區分別為「出發：跟著說書人前往桃園秘境」、「路途：跟著觀察者紀錄日常生活」以及「探索：跟著冒險家勇闖奇幻夢境」，同時展覽期間也安排了6場週末假日推廣活動，包含一系列有趣的工作坊活動，意者即日起可至「桃園展演中心」臉書粉絲專頁報名參加。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法