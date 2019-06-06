醫病》發燒頭痛以為感冒 男童竟罹患腦瘤

2019-06-06 23:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕5歲的浩浩前年底出現發燒、嘔吐症狀，以為是感冒，吃藥退燒後卻開始喊頭痛，還嗜睡、步態不穩，就醫發現罹患惡性度大的「髓母細胞瘤」，小腦有個5公分大的腫瘤，而且大到黏附在腦幹了，緊急手切除腫瘤後清醒，又因有後顱窩症候群，變得不會說話、不會動，經過積極復健和治療，3個月後復原，現在活潑好動、愛說話。

台中榮總兒童神經內科主任黃芳亮指出，腦瘤位居兒童癌症的第二位（首位是百血病），常見是髓母細胞瘤，由於小孩不太會表達，只會喊頭痛，常被忽視、誤會，因此家長要注意；又由於小兒腦癌有近半數長在後腦，術後或做放化療，有時會產生後顱窩症候群，家長不用過於擔憂，經復健及治療，大多會恢復得很好。

浩浩1年多前發燒、嘔吐、步態不穩、嗜睡症狀約2星期，檢查確診罹患髓母細胞瘤，小腦的5公分腫瘤已經大到壓迫腦幹，把腦幹神經擠壓變形，兒童神經外科醫師周育誠說，腫瘤已黏附、浸潤到腦幹神經，擠迫到變形，緊急做開腦手術，一一剝離沾黏嚴重的腫瘤，手術達8小時切除完腫瘤。

浩浩開腦手術成功，但術後變得不會說話（緘默症），手腳無力、不會動，家人一度擔心從此會長期臥床、不說話，但其實這是後顱窩症候群，經過積極復健及術後神經穩定、發炎及水分等的控制，3個月後語言和肢體都恢復了，追蹤一年多恢復良好，開心感謝醫療團隊。

黃芳亮說，後顱窩症位於腦幹後方與小腦前的後腦區域，長在附近的腦瘤因為侵犯程度、黏附腦幹等原因，在手術、放化療等治療初期，會有8％到31％出現語言喪失、視力障礙、情緒改變、或肢體無力等症狀。

黃芳亮也提醒家長，要注意孩子的頭痛形態，是否為急性頭痛、合併嘔吐、昏睡或半夜痛醒、清晨特別痛，或是有神經系統症狀包括肢體無力、寫字扭曲、走路歪斜、無法捧碗、用筷子等症狀，要及早就醫檢查。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法