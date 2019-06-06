通霄溪伏流水計畫 地方意見兩極沒共識

2019-06-06 23:45

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕經濟部水利署中區水資源局規劃於通霄鎮開發通霄溪伏流水工程，工程計畫約2億元，並預定於梅南里設置蓄水塘，計畫由苗栗縣政府代為執行。不過，消息傳開後舉辦說明會，地方正反意見兩極，仍未達成共識。

中區水資源局表示，當時選址評估因上游支流少，水道下游有各支流匯入水量較大是主因；另外該處坡度適合集水加上地質鬆軟較易埋管等。

苗栗縣政府水利處指出，通霄溪伏流水開發工程案獲得水利署補助2億元，將於垂直河道設置集水暗管引取伏流水，另外於潛堰下游面利用管柵與集水道收集部分地面水源，與集水井、抽水井以及並導水管等設備，並設置蓄水塘，除了可於水源不足時間利用，也能設置灌溉圳路供農田用水。

苗栗縣政府水利處評估，蓄水塘容量約12萬噸，附近約65公頃農田可受惠取水灌溉。

不過，地方出現不同意見，鎮代曾榮銓說，居民反映，通霄溪中上游數里，枯水期期間地面水量較少，但伏流水集中於蓄水塘，中上游農民恐無水利用。鎮代曾榮民質疑，選址有問題，應該往中上游設置。

針對質疑，縣府水利處表示，工程地點雖在梅南里，但水往低處流，地面水與伏流水會先集中於中上游，應該不至於影響中上游用水，且地點為水利署選擇，縣府只是代為執行。

持正面意見居民則認為，通霄地區一直無水利會等組織協助農民用水，屬於非灌區，農民對於穩定灌溉用水有強烈需求，伏流水工程若順利進行，算是好的開端應該支持。

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