水舞秀開場！深澳漁樂季玩一夏 越夜越美麗

2019-06-06 20:38

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府與瑞芳區漁會合辦「青春山海線魅力深澳漁樂季」活動，今天晚上以水舞秀開場，水舞隨著曲風交織帶來璀璨繽紛的場景，讓人看得如痴如醉，新北市長侯友宜也化身代言人，行銷在地娛樂漁業及漁產，還搭船出海夜釣真的「潦落去」，侯友宜說，來深澳漁港有得吃，有得玩，還有水舞可以看，真是越夜越美麗。

侯友宜說，北海岸不是只有萬里蟹，深澳漁港是青春山海線政策重要的觀光景點，擁有全國數量最多的娛樂漁船，鄰近象鼻岩及酋長岩等特殊地景，漁港的小卷、透抽及白帶魚等在地特色漁產便宜又好吃，觀光潛力無窮。

「青春山海線魅力深澳漁樂季」即日起到13日推出期間限定的水舞展演，今晚揭開序幕，水舞隨著不同的曲風，時而氣勢磅礡，時而柔美浪漫，千變萬化的舞姿吸引民眾駐足觀賞，讚嘆不已。

市府說，除了期間限定的水舞，還有日間船遊秘境及晚間夜釣體驗遊程，港區餐廳也推出水舞限定套餐，結合深澳鐵道自行車持續推廣至8月底，從白天到夜晚，整個暑假都能暢遊深澳青春山海。查詢遊程套票資訊可上網：https://www.cts-travel.com.tw/C/tw/tourpackage-home/list/tour-master。

侯友宜說，水舞豐富的色彩變化在夜間形成光浪，搭配海天步道光雕、漁火及九份黃金山城點點燈火，交織成綽約美景，歡迎大家趁著端午連假，來趟魅力深澳小旅行，保證盡興而歸。

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