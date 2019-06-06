熱血義廚團中寮偏鄉開煮 學生大讚：好像去大飯店

2019-06-06 23:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「同學，我幫你夾一塊肋排！」由熱血廚師組成的「熱情活力義廚團」，今天移師南投縣偏鄉中寮鄉開煮，為北中寮區4所國中、小師生準備極豐盛的料理，義廚團長陳宗佑說，3年多來的義煮行動，參加人數和廠商贊助食材只有多而不會少，食材有的也很特別，像這次還有從馬祖運來的淡菜，讓北中寮4所學校師生吃得飽、也吃得巧。

1、200名廚師組成的「熱情活力義廚團」，2016年由日月潭涵碧樓大飯店中餐副主廚陳宗佑號召組成，一年選4、5個地點和族群，每次都有5、60名專業級廚師在現場料理。今天開拔到中寮鄉爽文國中的人數近百人，除了廚師，還有食材供應商，洗菜、切菜、調味、下鍋……，每個步驟都有一組廚師負責。

發起這次到中寮鄉義煮的是義廚團成員之一的喜登食品公司董事長黃女君，她準備的食材超澎湃，響應的廠商也極踴躍，食材多到義廚團的廚師們高喊：「不要再送來了！」

這些在大餐廳主廚或副主廚們，上午7點多就陸續進駐爽文國中校園，動作俐落，不到中午12點就準備好數十道料理，色香味俱全，學生們看到這麼多的料理，有人開心地說：「好像去大飯店吃飯！」

義廚團長陳宗佑說，以前廚師們都會定期聚餐，3年多前號召大家把吃喝聚會，改為出錢出力的義煮活動，為偏鄉或弱勢族群煮出餐廳級的料理。大家愈煮愈有活力，成員也愈來愈多，為了怕人來太多，每次都要限制義煮廚師人數，上限是60人，而每次都很快就報名額滿。

陳宗佑說，每次義煮活動都要先前場勘、洽談，籌備作做得好義煮才能成功，但只要看大家吃得開心，大家雖煮得很累，心情卻是愉快一整天。

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