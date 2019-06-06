與偏鄉學子座談通勤交通 高市交通局長請吃披薩

2019-06-06 22:57

〔記者蘇福男／高雄報導〕偏鄉學生通勤上學大不易，高市交通局長鄭永祥今天親自送披薩到六龜高中，與同學零距離餐敘，並聆聽通勤上的需求。

鄭永祥表示，六龜高中的同學主要來自茂林、寶來、桃源等區，地理位置偏遠，同學要一大早就起床搭乘JOY公車H11或高旗快線E25上學，十分辛苦，希望能進一步了解並儘早改善偏鄉地區同學搭乘公共運具通學的需求。

六龜高中學生參與相當踴躍，有上百位學生到場，也有家長到場聆聽，包括六龜區長楊孝治等人也都到場聆聽，黃同學說，桃源、寶來到六龜距離較遠，如果現有公車班次可配合他們通勤需求就太好了!也有同學建議上下學時段能加密班次，縮短候車時間，「最好是有專車啦!」同學邊吃披薩邊提建議，場面十分熱絡。

交通局表示，配合指考與期末考季來臨，特別加碼舉辦「搭公車必勝 期末考滿分」活動，即日起至6月30日學生只要到交通局「轉動高雄青春夢」粉絲團註冊「一卡通數位學生證」或「MenGo學生卡」卡號，搭乘高市任一公車或公路客運就有機會獲得披薩套餐券。

另高市公車目前也有多項票價優惠措施，包括市區公車一日兩段吃到飽（當日最高上限24元，不含快線、觀光、文化及JOY公車等）、公車轉乘市區公車2小時內免費、捷運轉乘市區公車折扣3元及公路客運最高自付額60元，搭配使用「高雄iBus公車即時動態資訊」APP，可快速查詢公車到站時間，在炎炎夏日搭公車免等待，相關活動資訊可上交通局網站www.tbkc.gov.tw及臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」查詢。

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