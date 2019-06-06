活化教室有黑數？中市議員要求確實清查

2019-06-06 22:59

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市升格8年來，公立國小減少779班、4萬多人。市議員張玉嬿、林德宇今日在議會質疑，有些活化教室僅掛牌卻上鎖禁用，繪本教室沒繪本，偶戲教室沒布偶，形同資源浪費，活化教室黑數很多，要求市此確實清查閒置教室，並改建成公托。

張玉嬿、林德宇表示，新北市和台北市公托剛起跑時，其中很大一部分是利用閒置教室改建，其中，新北市利用5至7間閒置教室加1間廁所改建，150坪至200坪左右的空間可同時擁有公托和親子館，現有28家公托是活化閒置教室而來。

張玉嬿又說，少子化導致2012至2018學年度，國小學生減少779班、4萬多人，市府一再清查，卻只有200多間閒置教室，難道台中市活化閒置教室效率全台第一？她實際到學校調查，教室前掛個「某某教室」招牌也算活化，但繪本教室沒半本繪本，閱讀教室堆滿雜物，偶戲教室沒布偶，虛有其表，還上鎖無法使用。

張玉嬿、林德宇指出，閒置教室黑數很多，市府應訂定鼓勵辦法，讓學校願意提供閒置教室，來做為公托中心。

教育局長楊振昇表示，剛開始學校報出來的閒置教室不太確實，後來經過徹底清查，盤點了3次，國小共有230間閒置教室，國中則有208間，未來將可達到公幼公托倍增計畫。

市長盧秀燕則說，過去有些學校空間較擁擠，班級數減少後，學生上課空間會增加，而閒置教室如何活化，必須尊重學校的需求，如果採取強制方式，也會造成民怨。

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