全國最大長照基地輔英高照中心揭牌 教學設計融入人性溫度

2019-06-06 22:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科技大學「高齡全程照顧人才培育中心」（簡稱高照中心）今天揭牌，為全國最大長照基地，特色為透過「類產業基地」模式，以擬真教學訓練健康到終老的全方位照護人力，提供長照專業人才庫。

高照中心是將該校第三教學大樓1至3樓打造出16間各具專業功能教室，教育部補助3500萬元，校方自籌2500萬元，佔地1600坪。董事長杜烱烽偕校長顧志遠、教育部次長劉孟奇、教育部技職司長楊玉惠等人共同揭牌。

高照中心主任程紋貞說，高照中心教學設計首重人性溫度，例如尊嚴安寧照顧實訓教室引進奇美醫院高階病房使用的壓力感測墊；清潔沐浴照顧實訓教室有最先進的如廁沐浴輔具及設備；小規模多機能實境教室專為高齡者備餐設計的長者廚房更見巧思。

基地處處可見「科技長照」，除應用智慧床墊可即時掌握照護狀況外，身心機能活化訓練室備有平行及垂直運動儀、氫氧機、真空音響、芳療等設施，最受長輩歡迎。

顧志遠說，高照中心是以實境的「類產學」概念設計，在教室內仿照居家、機構及各式照護情境，讓學習者在類實境中學習全方面照護；高照中心並與高師大成教所等18間夥伴學校資源共享，結合勞動部代訓外勞計畫，產官學合作進階、回訓一條龍。

劉孟奇說，看到輔英長照能以AI導入，並提供大數據上雲端系統分析，以最頂級設施設備及課程培育在地長照人才，為高雄人感到幸福。

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