德國之聲來台拍攝美食節目 主持人咬下臭豆腐：被圈粉了！

2019-06-06 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕《德國之聲》今（6日）推出新節目「Tasty Taipei」，更首度推派旗下得獎節目主持人梅根（Meggin Leigh）親自飛到台灣與台北辦事處記者夏立民擔任共同主持人，對歐美觀眾介紹台灣美食。梅根表示，曾造訪過許多國家，但台北是她印象最深刻的城市之一，她說，吃過鼎泰豐的小籠包後，「我再也不吃其他地方的小籠包了」！

根據《中央社》報導，Tasty Taipei以每週1集，共5集的方式在德國之聲網路頻道以及社群媒體播出，梅根與夏立民以活潑逗趣的方式介紹台灣美食給歐美觀眾。節目中，梅根造訪饒河街夜市、鼎泰豐，梅根也挑戰了不少外國人聞之色變的臭豆腐，結果卻意外發現十分對味，還笑稱「被臭豆腐圈粉了」！

梅根受訪時表示，德國之聲從未派過主持人到其他國家，特別對一個城市的美食製作特別節目，「這是史上第一次」，她也說，會選擇來台拍攝，是因為德國之聲台長林柏格（Peter Limbourg）去年來台設立辦事處，造訪台灣時，吃到鼎泰豐的小籠包後驚為天人，立刻決定派人來台拍攝；梅根也說，自己吃過台灣的小籠包後再也吃不慣其他地方的小籠包，「因為我知道最好吃的在台灣」！

梅根表示，台灣美食非常吸引人，且台灣人以自己國家的美食為榮，這種狀況在其他國家十分少見；在拍攝過程中，台灣人都非常友善、熱情，也讓台北在她心目中和巴黎、瑞士的聖莫里茲並列，成為她最愛的前3名城市。

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