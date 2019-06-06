醫病》男子大腸癌3期 腹腔鏡手術一次清除腫瘤傷口也小

2019-06-06 17:01

〔記者王俊忠／台南報導〕大腸癌3期的51歲男病患不想學笑匠藝人賀一航，他手術開刀後已做4次化療。

51歲李先生去年感到腹部脹痛、食慾不佳約1個月，過去糞便也有潛血，且1個月內體重掉了10公斤，到台南市立安南醫院檢查、確認大腸有惡性腫瘤、是第3期。患者隨即在今年農曆過年後接受腹腔鏡大腸腫瘤切除手術，迄今化療已經4次，持續追蹤治療。

安南醫院表示，李先生就診後，腸胃科郭立夫醫師幫他安排一連串檢查，其中大腸鏡檢查發現在乙狀結腸有1惡性腫瘤，且有阻塞情形，大腸鏡已無法通過，於是改做腹部電腦斷層發現大腸同時有2個腫瘤，1個在乙狀結腸；另1個在更上部位的降結腸，照會大腸直腸外科醫師吳嘉倫討論後續治療。

在評估討論後，因為患者已有腸阻塞、腫脹情形，先安排腸造口手術，在右上腹置1個暫時性的腸造口，先做腸道減壓，讓病人有辦法進食恢復體力後再安排後續腫瘤切除。

吳嘉倫說，在腸造口手術後約2週，病人腸道腫脹情形及進食份量有明顯改善，且因腸子已經消脹，腹腔內有空間、可利用腹腔鏡進行手術，不需要做傳統開腹手術。經審慎評估後，吳醫師認為有辦法用腹腔鏡1次切除2顆腫瘤及兼做腸道重建，病人於術後仍有辦法用肛門解便，就進行腹腔鏡腫瘤切除手術。

手術順利切除約25公分腸道，腫瘤最大直徑近10公分，也順利做了腸道重建。而腹部只有4個小傷口，其中最大傷口僅5公分。此外，對於腫瘤清除也達到效果，共拿出43顆淋巴結，就在腫瘤切除後的6週將腸造口關閉，病人也回復肛門解便，肚子上只有小小2條傷疤。

吳醫師指出，以腹腔鏡切除大腸腫瘤手術在台灣行之多年，隨著技術提升與經驗累積，許多以往認為困難的病例在目前醫療都可以處理。以李先生為例，手術同時切除2顆腫瘤、淋巴結清除、腸道重建，傷口小且復原迅速在安南醫院已經辦得到。

醫院提醒，政府有提供50歲到75歲成人每2年免費接受糞便潛血檢查，若為陽性，有約5成機會是有結腸瘜肉，約2%機會為結直腸腫瘤，記得要接受進一步大腸鏡檢查，若有瘜肉或腫瘤可以早期發現早治療。

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