「Hi ！沖繩 」島嶼生活節 29、30日和平島公園登場

2019-06-06 18:10

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市和平島公園將於29、30日兩天舉辦「Hi！沖繩」島嶼生活節，邀請到一群來自沖繩的美食家、音樂家、藝術家，把沖繩在地的料理、創作、音樂等風情帶來和平島，活動期間和平島公園延長開放至晚上9點，並推出夜間優惠方案，星光票均一價40元，詳情可上和平島公園網站或臉書粉絲團查詢。

和平島公園說，日治時期和平島曾有全台灣最早、最大的琉球聚落，至今老一輩的人仍稱當地「琉球仔埔」，隨著時間的流逝，當時情景雖已不復見，但許多故事仍在島上流傳著。

和平島公園要把沖繩風情重現社寮島，29、30日兩天的「Hi！沖繩」島嶼生活節，有拉麵職人Ichi精心準備的限量360碗風車拉麵，集結沖繩及台灣手工文創商品的「島嶼市集」，還有享受沙灘、海風、啤酒跟Live演唱的「琉球夜．唱」。

民眾也可以選擇跟著「雨都漫步」以步行的方式深入巷弄街坊，見證琉球人當年生活島上的歷史場景，或是追隨「環境友善種子」走下潮間帶，體驗琉球海女文化。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法