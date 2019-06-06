嬉鬧玩弄空氣噴槍 高壓氣體灌入體內 女險送命

2019-06-06 18:26

〔記者歐素美／台中報導〕空氣噴槍別亂玩，當心傷及口腔，造成氣胸住院！36歲劉姓遊覽車隨車小姐，與司機利用空氣噴槍清潔車子內部時，因嬉鬧不慎將高壓氣體噴入口腔，造成胸痛與喘不過氣，趕緊到童綜合醫院急診室就醫，結果竟造成口腔黏膜受損及氣胸與縱膈腔積氣，緊急手術，住院11天才康復出院。

童綜合醫院胸腔外科主任童詠偉表示，劉女因口腔黏膜受損，經電腦斷層掃描，發現其胸部與腹部都有氣體灌入，導致氣胸與縱膈腔積氣，緊急進行兩側胸管置放後，住進加護病房，施打抗生素治療方式，避免縱膈腔感染，在加護病房主治醫師張宇智悉心照護下，在加護病房3天後轉普通病房，再住院8天後才康復出院，返家休養。

童綜合醫院重症醫學部醫師張宇智指出，空氣噴槍噴出的是高壓高速氣體，強大的氣體力量若從口腔進入，會造成口腔黏膜、食道、胸或腹部器官的損傷，使用上一定要小心，不可嬉鬧。

童詠偉說，清潔用氣體槍是用來清潔車體內部灰塵或髒汙，所以需要有強大的瞬間氣流，若進入人體將造成致命的危險，尤其氣體會在人體內部亂竄，無論是腔部積氣、器官破裂或空氣混入血液中，都有可能瞬間奪命，劉女因噴槍插入位置偏離，加上噴入口內的時間短、進入氣體較少，所以患者經治療後能康復出院。

童詠偉呼籲民眾使用任何工具都應謹慎，尤其經高壓產生的氣體、水柱，若對著人體任何部位射擊，都可能引發無法預料的傷害或後果。

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