非核家園和深度減碳可並行 中研院士籲政府加快發展再生能源

2019-06-06 16:32

〔記者簡惠茹／台北報導〕中研院耗費3年時間，完成台灣第一本深度減碳政策建議書，對於能源議題在台灣社會的討論，往往面臨非核和減碳二選一的局面，院士王寶貫認為，非核家園和深度減碳是可以並行的，台灣應該加快發展再生能源的腳步，核能並不是再生能源，核廢料問題也還無解。

中研院建議書中提出三點建議，包含啟動「台灣深度減碳途徑」、建立對話平台並以公眾審議程序開展社會溝通，以及訂定「氣候變遷法」，希望能作為政府施政參考方向，創造經濟與深度減碳的雙贏發展。

撰述小組的中研院院士王寶貫認為，深度減碳和非核家園是可以並行的，兩者也不是對立的，關於核能很複雜，現在談核能也很政治性，目前政府的大方向還是往非核家園在走，現在核廢料還是無解，核廢料有解決辦法之前，核能應該要暫緩，有人說未來核能技術會提高，那就等未來再說吧，不能先畫大餅。

王寶貫指出，我們的建議有很大一部分是希望要加快再生能源發展的腳步，而核能並不是再生能源，風力發電一直成長，北歐國家絕大多數都是風力，如果到歐洲，風電到處都是，別人都已經成功了，台灣目前爭議還很多，執政者需要拿出辦法來，科學家可以提出建議，給出技術上的方向，具體政府要採取什麼政策工具就是政府的決策。

對於目前能源議題在台灣常常被當作選舉工具操作，王寶貫對此表示，大家應該回歸理性討論，希望不同團體之間，包含環保團體、政府單位和產業界，不要把自己跟對方當成是對立的，我們都是共同體，大家都是合作者，一起達到目標。

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