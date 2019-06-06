到院前無心跳！急診部主任教你5個救命「生存之鍊」

2019-06-06 14:39

〔記者邱書昱／新北報導〕60歲的何先生生活作息正常，一天晚上睡眠中被家人發現口吐白沫、沒有心跳，緊急呼叫救護車的同時家人對他施行CPR，救護人員抵達後也進行心臟電擊，到院後順利搶救一命。台北慈濟醫院急診部主任楊久滕表示，OHCA（到院前心跳停止）如果能即時正確CPR及自動體外心臟電擊去顫器，並且依照五個救命「生存之鍊」，在緊急情況下，不僅自救也能救人。

楊久滕表示，根據醫學文獻指出，從心跳停止的那刻起，4分鐘後腦部細胞會因缺氧而受損，10分鐘後將產生不可逆的腦死，因此OHCA非常緊急且存活率不高，但在事發時施予正確CPR及AED（自動體外心臟電擊去顫器），將可以降低OHCA的遺憾，

他指出衛生福利部的統計，台灣每年約有兩萬人因「心因性因素」造成心肺功能停止，臨床顯示，在1鐘內給予病人CPR，急救成功率可高達90％，存活率更可提高近2.5倍，若民眾具備正確執行CPR及AED電擊的能力，在緊急情況下，不僅自救也能救人，急救臨床也發現，OHCA存活出院的機率與復甦後的照護息息相關。

楊久滕介紹，美國心臟醫學會提出搶救OHCA病人的「生存之鏈」，包含5個環節，首先要盡快打119求救，並且替患者施行CPR、AED電擊，受過專業訓練的高級救護技術員也能進行高級心臟救命術，最後則是病患復甦後的照顧。

他說，復甦後的照護包含確認呼吸道、呼吸器及循環沒問題，氧氣濃度及血壓已恢復正常，接著趕緊釐清是否有心肌梗塞或是中風狀況，並緊急排除問題，有效落實復甦後照護，也能提高OHCA存活出院的機率。

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