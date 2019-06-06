北榮研發癌症新藥新突破 可延緩癌症生長5至9成

2019-06-06 12:46

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣研發癌症治療新藥現曙光！台北榮總歷經10年，在動物實驗上發現，當罹患癌症時，注射平衡免疫系統的關鍵蛋白質，有助於使免疫功能正常化，進而延緩癌細胞的生長速度約5至9成，今日已與醫學科技公司簽訂技術移轉專屬授權合約，預計3年內申請人體臨床試驗。

台北榮總醫師藍耿立表示，人體的免疫系統正常是呈現平衡狀態，但當免疫功能過強時，容易發生自體免疫疾病；當免疫功能過弱時，則容易產生感染或癌症，因此若能夠將免疫功能恢復正常的平衡狀態，將可對於已出現的腫瘤抑制生長速度。

藍耿立指出，研究團隊以製作疫苗的方式，將人體內平衡免疫系統的關鍵蛋白質進行培養，再打入有肺癌、結腸癌、膽管癌的小鼠、大鼠身上，結果多次實驗、結合各種療法陸續發現，可顯著抑制癌細胞生長速度達到5成至9成，並順利取得美國、台灣、中國等地的專利。

藍耿立也說明，每種藥物在免疫系統上的作用路徑有所不同，可能無法完全抑制其他路徑而仍有癌細胞增生機會，因此研究團隊更發現，單純使用該特定蛋白質治療癌症，會有一定療效，但若結合放療、化療，效果會更佳，因此未來實際應用在人體上，有機會朝向結合其他療程，增進效益。

今日台北榮總與醫學科技公司簽訂技術移轉專屬授權合約，預期最快3年內申請人體臨床試驗，確認療效、安全，以及高反應率族群等，以利確保未來在臨床上使用的品質。

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