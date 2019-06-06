花蓮影像領袖營徵選 最高獎金10萬元

2019-06-06 11:55

［記者王峻祺／花蓮報導］「花蓮觀光旅遊體驗影像創作領袖營」徵選活動開跑！花蓮縣政府預計邀請80名全台喜好旅遊、攝影的全國大專院校青年學子，免費到花蓮參加5大主題營隊活動，另透過影片競賽，總冠軍組可獲最高獎金10萬元。

縣府觀光處長唐玉書說，希望藉由青年朋友親身體驗花蓮後，以自身視角與想法挖掘花蓮獨有的自然人文特色，並紀錄拍攝下旅遊宣傳影片，吸引更多人造訪花蓮，目前報名活動已登場，符合資格者將以4人一組為單位，繳交2分鐘以內的推薦影片，就可進入學員徵選階段。

她說，後續將評選出20組、共80名學員，邀請參加7月21日至24日的5大主題遊程體驗，全程免費，學員在活動結束後，可將旅程中的所見所聞拍攝成影片，並參加競賽，每一主題遴選1組優勝，可獲獎金2萬元及佳作數名；各組優勝經評審及網路票選後，將再遴選出1組總冠軍，頒發獎金10萬元。

唐玉書說，5大主題分別為深度探訪「原鄉部落」原始秘境、有機無毒「農村休閒」體驗、捕捉自然之美「生態之旅」、慢活人文空間「城市體驗」及熱血活力「泡湯暖遊」，為期4天3夜的遊程豐富、課程精彩，將安排攝影、文創與觀光旅遊等經驗豐富業師與學員分享，歡迎全國大專院校學子共襄盛舉。

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